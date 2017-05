James Corden ook volgend jaar presentator Grammy's

Vader van Nick en Aaron Carter overleden

17 mei De vader van Nick en Aaron Carter is overleden. Bob Carter overleed gisteravond op 65-jarige leeftijd, meldt de Backstreet Boy Nick Carter op Twitter. Over de doodsoorzaak is weinig bekend. Zanger Aaron Carter twittert: ,,Mijn hart is totaal verbrijzeld. Ik ben in shock, ik hield zoveel van mijn vader. Pap, ik hou van je."