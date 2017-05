James Bond acteur Roger Moore (89) overleden

In een zojuist gepubliceerde brief melden de dochters van Moore dat de acteur vandaag in Zwitserland is overleden. Volgens hen is Moore overleden aan de gevolgen van kanker. ,,De liefde waarmee hij was omringd in zijn laatste dagen was zo groot dat we dit niet in woorden kunnen omschrijven. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Kristina in deze moeilijke tijden. Zoals onze vader had gewild, wordt hij begraven in Monaco.''



Kapitein Moore

Roger George Moore werd in London geboren op 14 oktober 1927 als enig kind van (de van oorsprong Indiase) huisvrouw Lily en politieagent George Alfred Moore. Op zijn 19de levensjaar kreeg hij de opdracht zich te voegen als tweede luitenant bij het Royal Army Service Corps. Daar kreeg hij al snel de rang van kapitein. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij gestationeerd in Duitsland waar hij vanwege zijn humoristische timing leiding kreeg over een team van entertainers voor de op doorreis zijnde troepen in Hamburg.



Roger Moore studeerde aan de Royal Acadamy for Dramatic Art waar een hechte vriendschap ontstond met de toekomstig Miss Moneypenny, Lois Maxwell. Maar na twee termijnen stopte hij met de opleiding om te zoeken naar een betaalde baan als acteur. Zijn carrière startte met wat modelwerk voor breiwerk (waarvoor hij door Michael Caine de bijnaam ‘the Big Knit’ verdiende) en allerlei huishoudelijke artikelen zoals tandpasta en zeep.



In 1954 tekende hij een contract bij filmstudio MGM, maar pas 1958 brak hij door als de charmante en heroïsche riffer Ivanhoe in de gelijknamige tv-serie.

Natuurlijk Bond

Volledig scherm Zijn ironische oogopslag maakte Moore geliefd als 007. © VRIJ Roger Moore was Ivanhoe en Simon Templar (in The Saint), maar natuurlijk vooral James Bond. De Brit speelde de beroemdste geheim agent uit filmland liefst zeven keer tussen 1973 en 1985. Dat is meer dan welke andere Bondvertolker. Eigenlijk had Moore al veel eerder 007 moeten spelen dan zijn debuut in Live and Let Die (1973). De acteur, die vooral op de televisie furore had gemaakt met series als Ivanhoe en The Saint, zat door contractuele verplichtingen vast aan de succesvolle tv-reeks The Persuaders (1971-1972).



Moore moest dus nog enkele jaren wachten voordat het baantje vrijkwam. Eenmaal aan het roer gaf hij de Bondserie een nieuwe richting. De rauwe aanpak van voorganger Sean Connery verving hij door een olijke benadering van 007, compleet met zijn ironisch opgetrokken wenkbrauwen.

Ruzie

Bondfans maken er tot op de dag van vandaag ruzie over: was Connery of Moore dé James Bond? Aanhangers van het Connery-kamp bekritiseren Moore vaak op zijn clowneske optreden. Moore zelf zei daar ooit over: ,,Bond werd verondersteld om een geheim agent te zijn, maar hij was in elk casino bekend en elke barman wist precies wat hij wilde drinken. Dan kun je zo’n rol toch niet serieus benaderen?''



Op 57-jarige leeftijd vond hij het welletjes. A View to a Kill (1985 met onder andere Grace Jones als Bondgirl) werd zijn zwanenzang. Moore verscheen nog wel in een handjevol speelfilms, maar het betrof hier vaak bijrolletjes in weinig succesvolle producties. Hij besloot zich in te zetten voor het goede doel.



Hij werd in 1991 speciaal ambassadeur voor Unicef en reisde voor deze organisatie de hele wereld rond. Ook werkte hij voor dierenrechtenorganisatie PETA. In 2003 werd Moore geridderd voor zijn liefdadigheidswerk.



Moore verloor vorig jaar zijn stiefdochter Christina Knudsen. Zij overleed ook aan kanker.

Volledig scherm Roger Moore als James Bond in A View To A Kill. © anp Volledig scherm Moore op recent archiefbeeld. © EPA