Jacqueline Bisset (72) gecast voor rol in familiedrama

Bisset is eerst te zien in L'Amant Double, een van de kanshebbers op een Gouden Palm tijdens het komende filmfestival van Cannes. In 2014 speelde ze in de omstreden film Welcome to New York, geïnspireerd op de seksrel rond IMF-baas Dominique Strauss-Kahn, de bedrogen echtgenote. Ze won een Golden Globe voor haar bijrol in de miniserie Dancing on the Edge.