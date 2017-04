Item over Máxima en Ivanka in De Kwis

Als je Woe vraagt naar de meest geslaagde grap van honderd uitzendingen, noemt hij meteen “gecondoliflapstaart”. ,,Dat was een spelletje dat we speelden met gast Henk Krol, die in die tijd dat hij per ongeluk een overleden persoon had gefeliciteerd op Facebook. Henk moest steeds uit drie mensen kiezen. Eén van hen was jarig én nog in leven. Bij Jan Rietman en Kees Driehuis twijfelde hij.”

Van de liedjes die hij samen met Niels van der Laan zingt, is voor hem Samen op de scooter één van de hoogtepunten. Een rap naar aanleiding van het geweld tegen homoseksuelen in Arnhem. ,,Die luister ik nog steeds, want het is een eigen compositie. Meestal maken we liedjes op bestaande muziek.”

Bizar

Quote Het is een programma dat je echt op de avond zelf moet zien Jeroen Woe Ook het lied samen met Gordon is favoriet. ,,Met Gordon hebben we een geschiedenis. Toen De Kwis net begon als zelfstandig programma hadden we Gordon uitgenodigd, maar die kwam op het laatste moment niet opdagen. We alles al voorbereid, dus besloten we met een pop van Gordon het programma te doen. Dat werd een heel bizarre uitzending.”

Toen Gordon veel later aankondigde te zullen stoppen met zingen, bedachten ze dat het tijd werd voor een afzeiklied sámen met hem. ,,Tot onze verbazing vond hij dat een goed idee.”

Relletjes waren er ook. Helemaal in het begin toen De Kwis nog onderdeel was van Langs de Leeuw hadden ze een Songfestivalact in de week dat er een soldaat vermoord was in Londen door twee mannen met zwaarden. ,,We vlogen een beetje uit de bocht door de act te doen als die twee mannen. GeenStijl pikte het op en vervolgens moest ik echt een week binnenblijven van de politie door de vele bedreigingen. Spraakmakend, maar in dit geval wel vervelend.”

Volledig scherm Máxima en Ivanka in Brussel.

Soms is het dus uitkijken. ,,Omdat we inspringen op actualiteiten wordt de kijker toch al strenger voor je. Maar De Kwis vermijdt in principe geen gevoelige onderwerpen. Bij de aanslagen in Parijs hadden we iets over de merchandiselijn Pray for Paris bedacht. Via een omweg kunnen we dan toch bij het onderwerp komen.”

Kracht

Woe zegt ,,ongelooflijk trots” te zijn De Kwis tot een groot succes is uitgegroeid. ,,Ik hoor nu best vaak terug dat mensen zaterdag naar huis spoeden, omdat ze de Kwis niet willen missen. Dat is een enorm compliment.” Hij denkt dat de kracht van het programma is dat het nieuws gerelateerd is. ,,Het is een programma dat je echt op de avond zelf moet zien.”

Voor de jubileumuitzending van vanavond staat in ieder geval de gast al vast: Brigitte Kaandorp. Woe verwacht dat er nog wel wat leuks uit Koningsdag komt, maar een item over Máxima en Ivanka Trump bij de Vrouwentop zit er zeker in. Plus misschien ook het relletje rond de vorige week overleden Chriet Titulaer. Jelle Brand Corstius deed zijn stem vorige week na bij DWDD.

Woe verklapt: ,,Brigitte Kaandorp heeft een liedje Lellebel, en dat rijmt op Jelle wel. Dus het wordt iets als: Zoiets doe je toch niet, maar Jelle wel.”