Irene Moors wil naar bed met Michiel Huisman

Irene Moors (50) is komend voorjaar terug op de buis met haar zaterdagavondprogramma Naar Bed met Irene . Daarin voelt ze bekende Nederlanders aan de tand terwijl haar publiek in bed ligt. Eerder dit jaar zei Irene nog dat het derde seizoen van haar 'slaapshow' dit najaar te zien zou zijn.

,,Maar dat is het vroege voorjaar geworden", zegt de presentatrice tegen BuzzE. ,,Uitstel is zeker geen afstel in dit geval, maar het was bij SBS gewoon te druk met andere nieuwe programma's. Voor Naar Bed met Irene was qua planning en budget dit najaar geen ruimte."

De presentatrice vindt het geen enkel probleem dat haar interviewprogramma een paar maanden later op televisie komt. ,,Ik vind het niet erg. In het vroege voorjaar is er ook wat minder nieuw tv-geweld." Over het strikken van gasten maakt ze zich ook geen zorgen. ,,Dat komt wel goed. Ik nodig mijn gasten altijd zelf uit, maar het is nu zomer en we hebben het over het voorjaar. Die mensen weten nog helemaal niet hoe hun agenda er tegen die tijd uitziet."

Onhaalbaar?

Irene, die onder anderen Katja Schuurman, Patty Brard en Frans Bauer al over de vloer kreeg, heeft een aantal grote namen op haar lijstje staan. ,,Ik haal altijd alles uit de kast, onder het mom van 'nee heb je, ja kun je krijgen'." De goede vriendin van Carlo Boszhard nodigde ook bekende Nederlanders uit die in het buitenland wonen. ,,Dat is soms vrijwel onhaalbaar, zo heb ik Michiel Huisman en Doutzen Kroes uitgenodigd, die aan de andere kant van de oceaan wonen. Zij moeten dan maar net in Nederland zijn en het je gunnen. Maar ik geef niet op."

In december werd besloten het format van de talkshow iets te wijzigen. Het wordt niet meer live opgenomen, zodat de slaapgasten niet meer vastzitten aan de late zaterdagavond.