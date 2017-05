Intiem moment tussen Buddy Vedder en Maan

Buddy, die Rover Dekker speelt in Goede Tijden Slechte Tijden, was gisteren te zien in de vijfde aflevering van It Takes 2. Hij is een van de zes overgebleven BN'ers. In deze aflevering kregen de kandidaten een extra muzikale uitdaging. Ze zongen met een gastartiest. De zes gastartiesten waren Danny Vera, Maan, Roel van Velzen, Anita Meyer, Do en Jan Versteegh.