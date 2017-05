Inge de Bruijn over Adam zkt Eva: Liefst zwom ik gelijk naar huis

Ook het moment dat ze open en bloot op haar 'Adams' stond te wachten was niet makkelijk. Met de mannen kon ze het gelukkig goed vinden. ,,Je kan je niet verschuilen en er is ook geen afleiding. Het gaat puur om het karakter. Ik heb echt mooie gesprekken gehad. Het was eigenlijk jammer dat het maar drie dagen duurde."



Bang voor negatieve reacties is de 43-jarige Olympisch kampioene niet. ,,Reacties ga je sowieso krijgen. Dat was ook al zo toen ik programma's als Peking Express en Let's Dance deed", zegt ze nuchter. ,,Ik dacht toen ik werd gevraagd: waarom ook niet? Ik was benieuwd naar hoe ik zou reageren en ik sta open voor een nieuwe liefde. Bovendien is er niets plats of ordinairs aan."