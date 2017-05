Huub van der Lubbe in verfilming Niemand in de Stad

Het is ruim twintig jaar geleden dat Van der Lubbe een grote rol in een speelfilm vertolkte. Hij speelde onder meer in de oorlogsfilm De Bunker en in de met een Oscar bekroonde boekverfilming De Aanslag. Wel was Van der Lubbe kort te zien als zanger in De Zevende Hemel en had hij een rol in de serie Dokter Deen. Ook vertolkte hij de rol van zombie in de veelbekroonde korte horrorfilm R.I.P. van regisseur Jan Doense.