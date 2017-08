Hollywoodlegende Clint Eastwood in hoofdstad voor verfilming Thalysdrama

Talentvolle tv-vrouw springt in gat dat Matthijs van Nieuwkerk openlaat

17:02 Nu De Wereld Draait Door (DWDD) vanaf volgend jaar nog maar zes maanden per jaar op tv is te zien, komt er plek voor nieuw, vrouwelijk talent op de vroege avond. Het is de bedoeling dat er het hele jaar door een talkshow in de vooravond te zien is bij de publieke omroep, zo bleek vandaag bij de NPO-seizoenspresentatie in Hilversum.