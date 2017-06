Hoe is het met… ? Mevrouw Stemband

De Derde Ronde heet de Bed & Breakfast die Annemieke Hoogendijk (63) en haar man Bert van Sas nu bijna acht jaar bestieren in het Zeeuwse Wemeldinge. De naam verwijst naar De Grote Meneer Kaktus Show , een kinderprogramma onder leiding van Peter Jan Rens dat tussen 1986 en 1993 grote populariteit genoot. Ze coachte Rens, bedacht liedjes, scènes en speelde mee als mevrouw Stemband die in de boksring - waar het programma zich afspeelde - de rondes aankondigde. ,,Maar De Derde Ronde het staat ook voor een nieuwe fase in mijn leven”, vertelt de vrouw die destijds ook een affaire had met Rens. ,,Na Meneer Kaktus heb ik nog een tijdje achter de schermen gewerkt, maar vroeg ik me vervolgens af: wat vind ik nog meer leuk in het leven?” Het antwoord lag op culinair gebied: ,,Ik heb altijd van lekker eten gehouden, ging feitelijk van maaltijd naar maaltijd. Ik heb twee koksopleidingen gevolgd en ben een bedrijfje begonnen waar ik diners en walking diners verzorgde, maar naarmate de tijd verstreek realiseerde ik me dat het best een eenzaam gebeuren was. Je staat altijd in de keuken. Bovendien werd ik hier en daar ingehaald door de jongeren.”

De overgang naar een Bed & Breakfast werd bespoedigd door de erfenis van haar man: het huis van zijn ouders in Zeeland. De Derde Ronde diende zich aan. Hoogendijk verliet druk Amsterdam na dertig jaar voor drie hectare grond op Zuid-Beveland. Het landelijke leven beviel haar onmiddellijk. ,,De ruimte, het buitenleven, ik zit net naar vogels in onze kersenboom te kijken. Ik merkte dat ik in Amsterdam hele dagen binnen zat.”



Ze geniet van het werk. ,,Hier is de verscheidenheid nog groter. Kan ik mijn culinaire hobby kwijt in het ontbijt, maken we zelf jam, bakken brood, maar doen we ook de boekhouding, maken we de plee schoon en houden we de tuin bij. Het is zó divers. En we krijgen een enorme variëteit aan mensen”, zegt Hoogendijk die nog regelmatig wordt herkend. ,,Veel dertigers die langs komen beginnen over Mevrouw Stemband, ook Vlamingen, hoor. Daar kom ik niet meer vanaf, maar dat is helemaal geen probleem.”