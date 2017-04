Herman kiest voor Fleur! Arme Anne

Fleur. Het is Fleur, niet Anne. Ik geloof dat ik op de bank net zo verdwaasd zat te kijken als het meisje dat haar naam hoorde noemen door boer Herman . Om daarna net zo hard mee te gaan snotteren met haar. Want wat waren ze schattig met z'n tweetjes, in al dat prille geluk en die onhandige omhelzing. U heeft toch wel op zijn handen gelet bij die knuffel? Ze deden mee, ein-de-lijk. Wie het nooit is opgevallen: bij eerdere hugs hield Herman zijn handen steevast een beetje bangig, half gebald tegen de rug van zo'n meisje aan. Klaar om haar elk moment weer van zich af te trekken. Maar nu wist hij gelukkig net als bij het taarten bakken en koeien mesten wat hij met die handen moest doen. Het was ineens Herman de Veroveraar , zoals hij ook die arm om Fleur heen sloeg na het vertrek van Anne.

O ja, Anne. Mijn hemel. Moest dat meisje nou echt alleen in de trein terug naar Hoek van Holland? Dat kun je zo'n kind toch niet aandoen na zo'n klap? Wel knap hoe sterk zij zich hield, overigens. Zij zag het al aankomen, zei ze. Nou, ik totaal niet, maar wij kijkers krijgen nu eenmaal niet alles te zien. Wat dat betreft blijft Boer Zoekt Vrouw ook altijd een beetje Wie is de Mol?



De andere boeren hebben nog een weekje respijt voor ze hun definitieve keuze moeten maken. Dat is in sommige gevallen geen overbodige luxe. Ik krijg het Spaans benauwd van die stroeve conversatie tussen Eline en Riks. Kunnen die twee niet in gewone, hele zinnen communiceren? Hij denkt dat hij haar helemaal begrijpt, wat ik sterk betwijfel. Maar goed, ik behoor dan ook tot team Marit. Riks is gek als hij zo'n spontane meid, die ook nog eens zijn geloofsovertuiging deelt, laat lopen. Hij mag wel opletten, straks pikt die dominee haar nog in.



En wat was dat nou ineens met Susanne bij David? Ze vindt hem leuk, maar trekt het niet? Wat niet? Roemenië, de camera's, de concurrentie met Mara, de spanning? Alles bij elkaar? Kom op meid, je zegt ja tegen een stedentrip, niet tegen een huwelijk. Als je de boer leuk genoeg blijkt te vinden, komt er heus wel een oplossing voor zo'n slimme dame als jij. Het is Roemenie, geen Zambia of Texas.



Over Olke gesproken: zag ik het goed, krijgt hij volgende week ruzie met Alberdien? Nou ja, ze heeft haar zo vurig gewenste zoen en krûpke met de boer tenminste binnen. Ik was persoonlijk erg blij dat ze haar bikini daarbij niet aanhad.



