Harry Styles trakteert wachtende fans op pizza

De Brit is in New York voor een concert in het kader van de Citi Concert Series. Harry was de eerste van een hele reeks artiesten die in de maanden mei, juni, juli en augustus miniconcerten geven in New York. Miley Cyrus, Neil Horam, Ed Sheeran en Bruno Mars zullen later ook nog optredens verzorgen.



Het was al dagen een drukte van belang op de plek van het concert. Volgens de organisatoren hadden sommige fans zelfs het vliegtuig genomen om bij het optreden aanwezig te kunnen zijn. Het plein waar de zanger speelde was dan ook propvol. Toen Harry hoorde dat sommige mensen de hele nacht stonden te wachten op het concert bestelde hij spontaan een flink aantal pizza's.



De fans kregen waar voor hun geld. Harry speelde enkele nummers van zijn eerste soloalbum. De plaat verschijnt vrijdag. Tot grote vreugde van de toeschouwers speelde hij ook nog Stockholm Syndrome, een hit die hij met zijn ex-collega's van One Direction had.