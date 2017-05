'Harry Styles heeft nieuw vriendinnetje'

De twee zouden elkaar ontmoet hebben via gezamenlijke vrienden. Het stel heeft inmiddels een paar afspraakjes achter de rug. De vrienden van het bandlid van One Direction zeggen dat zij een vaste relatie voor de twee in het verschiet zien. ,,Toen Harry Tess ontmoette, sprongen de vonken ervan af. Ze hebben een voorliefde voor mode en eten gemeen. Ze zijn op een paar dates geweest in Londen en Harry heeft haar zelfs al voorgesteld aan zijn beste vrienden.''



Tess Ward is over de grens bekend van haar kookboek The Naked Diet, waarvoor ze veel lof van de media heeft ontvangen. Styles heeft een indrukwekkende lijst aan exen. Onder meer Katy Perry en Taylor Swift zijn al voor zijn charmes gevallen.