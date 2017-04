Guardians of Galaxy 2 zet openingsrecord 2017

De nieuwe Marvel-film Guardians of the Galaxy Vol. 2 heeft in Nederland een nieuw record voor de beste openingsdag van 2017. Het vervolg op de hit uit 2014 bracht donderdag 420.000 euro op, ruim 100.000 euro meer dan recordhouder Beauty and the Beast. Dat heeft distributeur Disney bekendgemaakt. Bijna een kwart van de bezoekers zag de film in een Imax-zaal.

Guardians of the Galaxy vertelt over vijf onwaarschijnlijke helden die de Melkweg moeten behoeden voor de ondergang: avonturier Quill (Chris Pratt), huurmoordenaar Gamora (Zoë Saldana), intergalactische schurk Drax, de dodelijke wasbeer Rocket en boommens Groot. In het tweede deel is een grote rol weggelegd voor de vader van Quill (Kurt Russell).

Het eerste deel uit 2014 was een onverwachte hit voor Marvel, en ook het vervolg lijkt een enorme kaskraker te gaan worden. Regisseur James Gunn liet eerder deze week al weten aan een derde en laatste deel te werken. De film draait in Nederland in 117 zalen.