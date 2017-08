GTST-slechterik Joost Buitenweg heeft nu een mediabedrijf

hoe is het nu met?In deze serie zoeken we BN'ers op die eens in de schijnwerpers stonden, maar nu verdwenen zijn van het podium. Vandaag: Rien, de eerste slechterik uit GTST.

Zeg Arnie, Peter, Linda, Myriam en Rien en de gemiddelde veertiger weet 't onmiddellijk: dit gaat over Goede Tijden Slechte Tijden en dan in het bijzonder de eerste jaren. ,,Dat kwam omdat we iets heel nieuws waren begonnen. Een soapserie bestond nog niet in Nederland, zelfs niet in heel Europa'', zegt Joost Buitenweg die tussen 1990 en 1992 de rol van Rien Hogendoorn vertolkte. ,,Het was een roerige tijd met de opkomst van commerciële televisie.''

Buitenweg speelde slechts twee seizoenen in GTST, maar zijn karakter speelt tot op de dag van vandaag tot de verbeelding: Rien Hogendoorn was immers de slechterik. ,,Feitelijk de eerste soapschurk op televisie. Best grappig hè'', glimlacht hij. De impact van de soap was groot. ,,Een hype werd het. Studenten organiseerden avondjes. Als wij voor een goed doel moesten voetballen met de cast gingen de dranghekken om vanwege de handtekeningenjagers. Ze moesten eraan wennen dat we via de tv dagelijks bij hen naar binnen kwamen. 'Hey Rien', hoorde ik dan op straat, 'blijf je met je poten van Linda af'. Of ze stonden plotseling in mijn tuin, best een beetje beangstigend."

Buitenweg (50) belandde via Toneelgroep Amsterdam bij GTST, waar hij na twee jaar alweer afscheid nam. ,,In de Australische serie, waar het Nederlandse script op gebaseerd was, stapte mijn character eruit. Ik mocht mijn eigen einde kiezen. Werd doodgeschoten. Ik wilde altijd al met zakjes bloed en zo, naar mijn borst grijpen en dan met bebloede handen langs zo'n witte deurpost."

Hij verdween niet van de buis. Speelde onder meer in Sam Sam en Vrouwenvleugel. ,,Had ik toch het gevoel dat ik me iets meer bewezen had als acteur'', aldus Buitenweg, getrouwd en vader van twee zoons (17 en 21). De acteur ontwikkelde zich tot regisseur, producent en docent. Geeft sinds 1996 acteerles in zijn eigen RJB Studio in Almere, maar zijn core business is zijn mediabedrijf Pixelthis dat hij in 2000 oprichtte. ,,Bedrijfsfilms, commercials, videoclips, bedenken van concepten, we doen van alles. Weer is medialandschap aan het veranderen. Een boeiende ontwikkeling.''

Volledig scherm Joost Buitenweg anno 2017. © pixelthis.nl