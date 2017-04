Grey's Anatomy-acteur Williams gaat scheiden

Buitenland begint warm te lopen voor Whitney-stem Glennis Grace

15:46 Verstokte buitenlandse fans van de in 2012 overleden superster Whitney Houston hebben de Nederlandse zangeres Glennis Grace (38) ontdekt, omdat haar stem in hun ogen wel heel erg lijkt op die van hun idool. Sinds kort worden filmpjes van Glennis' optredens wereldwijd massaal bekeken en Amerikaanse celebs en sites raken niet uitgepraat over 'die stem uit Holland'. Grace is erg in haar nopjes met haar potentiële doorbraak over de grens.