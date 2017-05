Goede start voor aandoenlijk De Wereld Rond met 80-Jarigen

Ook het datingprogramma Adam zkt. Eva VIPS maakte een vliegende start op RTL5. De aflevering trok 690.000 kijkers. Realityster Tony 'Sterretje' Wyczynski boekte succes op liefdesgebied. Hij viel tijdens het programma voor de uit Soest afkomstige coffeeshopmedewerkster Josje. ,,Ik heb iemand ontmoet met wie ik zo'n klik heb, de ware Eva! Ik heb op gevoel gekozen en wil Josje graag voorstellen aan mijn vrienden.'' De blondine ziet Tony ook helemaal zitten. ,,Ik voel me vereerd. Hij is de man van mijn dromen.''



Het NOS Journaal van 20.00 uur is de winnaar als het om kijkcijfers gaat: bijna 2 miljoen mensen keken naar de uitzending. Gordons Hotter Than My Daughter eindigde met 859.000 kijkers op de tiende plek van best bekeken programma's. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.