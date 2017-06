Glennis Grace heeft eerste concert in Verenigde Staten te pakken

Volgens Irene de Kom, de manager van Glennis Grace, is het feit dat de powervocaliste is geboekt door de The E Spot Lounge in Los Angeles, 'meer dan fantastisch nieuws'. ,,Niet alleen gaat het om haar allereerste betaalde live-concert in de VS. Rond het optreden van Glennis wordt de stad ook overspoeld door kopstukken uit de internationale muziekindustrie. In LA worden dan namelijk de BET Awards gehouden.'' De BET Awards zijn Amerikaanse prijzen die jaarlijks worden uitgereikt aan Afro-Amerikanen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van muziek, acteren, sport en andere vormen van amusement. ,,Wie weet kunnen we dan goede contacten leggen of is er extra aandacht voor Glennis.''



Glennis, die haar LA-concert gisteravond laat vol trots aankondigde op Facebook, wordt inmiddels bedolven onder de felicitaties van volgers. ,,Je hebt dit verdiend'', wordt door velen gesteld. De zangeres zelf, die in het verleden wel een aan jam-sessies deelnam in Amerika, was nog niet voor commentaar bereikbaar. The E Spot Lounge is overigens geen grote concertzaal, maar een bescheiden club boven Italiaans restaurant Vitello's. Daar kunnen circa 100 gasten tijdens het eten Glennis zien optreden. Volgens De Kom blijft het waarschijnlijk niet bij het concert in Los Angeles. ,,Er zijn nog meer mooie aanbiedingen vanuit Amerika'', vertelde ze vanmorgen enthousiast. ,,We zijn hard bezig met Glennis' doorbraak over de grens en dat gaat eigenlijk heel goed. Want voordat we naar de VS gaan treedt ze ook nog op in Engeland.''