Giel neemt 'vooral met veel liefde' afscheid in laatste show

Stenders richt zich op Radio 2

14:13 Rob Stenders hoopt bij NPO Radio 2 te blijven. De dj kwam vrijdag met het nieuws dat John de Mols Talpa in hem geïnteresseerd is, maar Talpa (538, Sky, Veronica, Radio 10) was daarvan niet gediend en gooide nog dezelfde dag de deur dicht. Nu deze optie wegvalt, is Radio 2 voor Stenders voorlopig de enige optie.