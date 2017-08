Giel krijgt dagelijkse ochtendshow op Radio Veronica: Kan ik alleen maar van dromen

Astrid en Beau raken ontroerd van elkaar op bank Linda de Mol

29 augustus Presentatrice Astrid Joosten (59) en presentator Beau van Erven Dorens (46) zijn vanavond in de tweede aflevering van Linda's Zomerweek in huilen uitgebarsten. Zowel Astrid als Beau ging door een heftige periode toen bij hun partners kanker werd vastgesteld. Daarop terugblikkend, bleken de doosjes tissues niet aan te slepen in de zomertalkshow van Linda de Mol.