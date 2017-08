Giel Beelen neemt afscheid van 3FM in Rotterdamse Rotown

André Hazes en Monique te zien in 'ver­ou­de­rings­show' Story of My Life

19:30 Zanger André Hazes jr. (23) en zijn 16 jaar oudere vriendin Monique Westenberg zijn te zien in The Story of My Life. Dré en zijn liefje trappen het nieuwe seizoen van het RTL4-programma af. In de show van Linda de Mol zien een BN'er en zijn of haar partner elkaar door flinke grimage jaren ouder worden.