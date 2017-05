Gerard Joling maakt zich zorgen na valpartij moeder

Op Instagram wenst Gerard zijn moeder Jannie heel veel beterschap toe. ,,Nou mam, je hebt me wel vreselijk laten schrikken. Er is een hond overgestoken uit de middle of nowhere. Mijn moeder is gevallen, hele dikke elleboog en een hersenschudding.''



Er worden foto's gemaakt van de 87-jarige Jannie om te kijken of er nog ernstiger dingen aan de hand zijn. ,,Ik ziet hier op Kos, dus maak mij best zorgen, maar gelukkig zijn mijn zus en mijn broer erbij.''



Afgelopen weekend deelde Gerard nog trots een foto van zijn moeder, die bij de concerten van De Toppers aanwezig was.