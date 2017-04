Geraldine: Je moet kattenkwaad blijven uithalen

InterviewGeraldine Kemper reist voor haar programma’s de wereld over. Nu is ze te zien in Trippers, de opvolger van Spuiten en slikken op reis. ,,Ik wil ook gewoon kattenkwaad blijven uithalen.”

Het Airmilesboekje van Geraldine Kemper (27) is wel zo ongeveer vol. Voor het eerste seizoen van tv-programma Trippers - wat niet meer is dan Spuiten en slikken op reis met een nieuwe naam - reisde de presentatrice af naar Amerika en Frankrijk; en ook veel andere programma’s beginnen op Schiphol. ,,Het is een enorme luxe, natuurlijk. Ik ontmoet mensen van over de hele wereld en ervaar verschillende culturen terwijl ik aan het werk ben, maar ik ga niet liegen: het is af en toe best lastig weer een vliegtuig in te stappen en leuke dingen met vrienden te missen. Ik heb het in Nederland ook altijd heel goed naar mijn zin.”

Quote Ik denk dat ik nog wel even mag blijven, kijkend naar de programma’s die ik doe Ze is net terug van een weekend weg met vijftig vrienden in een kasteel in Noord-Frankrijk. Met een groot deel daarvan bestiert ze Het Syndicaat, een collectief dat eens in de zoveel tijd feestjes organiseert in Amsterdam. ,,Het is soms lastig er tijd voor vrij te maken, maar dat vind ik erg leuk om te doen.”



Kemper werkt inmiddels ruim acht jaar voor BNN, waar ze binnenkwam - in elk artikel over haar wordt eraan gerefereerd, zegt ze - door het programma Sterretje gezocht. ,,Ik keek afgelopen week toevallig filmpjes terug die ik maakte toen ik de BNN University deed. Ik heb echt nog een zwaar accent en een bolle toet. Vreselijke kleding, ook.”

Jaarcontracten

Nu wordt ze weleens gevraagd een gastles te geven op BNN University - ,,Ik ga nooit zeggen: het móét zo” - en hoort ze bij het meubilair van de omroep. Ze gaat op pad voor 3 op Reis en was te zien in Try before you die. Verder volgde ze samen met Jan Versteegh de presentatoren op van Proefkonijnen, Valerio Zeno en Dennis Storm. En vanaf vandaag is ze te zien in Trippers, samen met Tim Hofman, Linda Hakeboom en Jan Versteegh.

In 2015 tekende Kemper, na een reeks jaarcontracten, een driejarig contract. ,,O, dat loopt volgend jaar af, natuurlijk? Ik ben daar nu niet erg mee bezig. Ik denk dat ik nog wel even mag blijven, kijkend naar de programma’s die ik doe. Voorheen was ik daar in mijn hoofd veel onzekerder over: ik leefde per contract. Er was toch wel de angst dat er een vrolijke spring-in-’t-veld voorbij zou komen waar BNN liever op inzette. Met het driejarig contract viel dat weg.”

Homoacceptatie

In Amerika maakte Kemper voor Trippers een item over homoacceptatie dat indruk op haar maakte. ,,Heel actueel, helaas ook in Nederland. Maar in Amerika spreken mensen zich in het openbaar uit tegen homo’s, dat kennen wij hier minder. Mensen beweren doodleuk dat alle homo’s pedofiel zijn en moeten worden afgeschoten. Met zo’n man valt geen discussie aan te gaan, dat is zijn waarheid. Ik geef dan op camera ook mijn mening. De kijkers mogen in de woonkamer hun weging maken.”

Het studioprogramma van Spuiten en slikken, dat Kemper presenteerde met Tim Hofman, is inmiddels al een tijdje verdwenen. ,,Het was voor het eerst dat Tim en ik een studioprogramma presenteerden. Daarmee zijn we hard op onze bek gegaan af en toe, maar we hebben er ook veel van geleerd.”

Met Proefkonijnen, waarvan het nog onduidelijk is of het een nieuw seizoen krijgt, keerde ze terug in de studio. ,,Daar hadden we de afwisseling tussen zelf items maken en presenteren. Dat miste ik een beetje bij het studioprogramma van Spuiten en slikken. Ik vind het belangrijk dat er af en toe kattenkwaad kan worden uitgehaald.”

Momenteel draait ze Misbruikt, een vierdelige serie over misbruikte jongeren. ,,Serieuzer? Ja, dat denk ik wel. Ik vind het evenwicht belangrijk. Soms documentaires en soms speelsere items. Ik kan wel zeggen dat ik alleen nog serieuze tv wil maken, maar zo voel ik dat niet. Zolang het op deze manier kan en ik er plezier uithaal, wil ik dat blijven doen.”

Trippers, vanavond, NPO 3, 21.45 uur.