Acht uur 's morgens was het vandaag toen het gezin van Sunnery James (38) en Doutzen Kroes (32) ontwaakte in hartje Amsterdam. Nee, niet via de wekker. ,,Mijn dochter stond op mijn hoofd te springen, zo werden we wakker. ‘Pap, mag ik een smoothie?’ vroeg ze. Tuurlijk. Ik naar beneden. Aardbeien, appel, gember, komkommer, courgette en havermout verzameld. Gezond hè?”



Sunnery James lacht zijn witte tanden bloot. De top-DJ is op Mysteryland, zo’n beetje het laatste grootste dancefeest van deze zomer. James vertelt met net zoveel passie over de smoothie als over de wereldreizen met zijn boezemvriend Ryan Marciano (37). New York, Ibiza, Dubai, Chili, Brazilië, Sydney, Moskou, het koppel vliegt naar alle uithoeken in de wereld om te draaien. ,,Ach ja, dan gaat de rode loper uit. We komen overal en iedereen is je vriend, je bent het mannetje, de koning, maar geloof me, thuis hebben de kinderen daar helemaal geen boodschap aan. Het boeit ze niet wat papa doet, ze willen gewoon een leuke vader. Geluk zit ook in een smoothie. We zijn vandaag met z’n viertjes boodschappen wezen doen bij Eco Plaza. Groente en fruit halen. Daarna de tuin opgeruimd. Die kids hebben daar een zootje van gemaakt. Mooi toch? Dat móet ook!”



Een wereldberoemd fotomodel en een top-DJ, hoe houden ze hun kroost - zoon Phyllon (6) en dochter Myllena (3) - met beide voeten op de grond? ,,Dat lukt best aardig hoor. Ligt natuurlijk ook aan ons zelf. Doutzen is ook heel down to earth. We zijn niet zo van het 'gezien worden' en vinden het belangrijk dat door te geven. De oudste begint het allemaal in de gaten te krijgen, maar we gaan er relaxed mee om. Kan ook in Amsterdam. Lekker nuchter. In New York was dat drie jaar terug iets anders, maar we maken er zelf ook niet zo’n dingetje van. Instagram ook, we posten best wel een en ander, waarom niet? Mensen willen wel iets zien, maar het is belangrijk dat ze zo normaal mogelijk opgroeien.”