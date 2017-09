Geen openingsdans bruiloft BZV-boer Jan en Rianne: Alleen wat geschuifeld

Jan en Rianne gaven elkaar het ja-woord op hun Texelse boerderij. De dag begon met het opbouwen en versieren van de stallen. ,,Het zag er mooi uit met ballonnen, ballonnenbogen en bloemen, dus dat was gewoon prachtig'', vertelt Rianne vol enthousiasme. Ze hebben een bos gladiolen gekregen van BZV-gladiolenkweker Jos en zijn Dycke. ,,Dus dat was helemaal geweldig.''

Lees ook Drie Boer Zoekt Vrouw-baby's op komst Lees meer

Práchtig pak

Rianne straalde in een ivoorkleurige jurk. Over de outfit van haar man vertelt ze: ,,Nou, hij had een práchtig pak! Super, heel mooi. Het zag er gewoon geweldig uit.'' Voor het huwelijk liet ze al doorschemeren benieuwd te zijn naar Jans pak, omdat ze dacht dat een jasje niet bij hem zou passen. Rianne heeft de dag zelf als ontspannen ervaren. ,,Heel relaxed en ontspannen en ik had helemaal geen zenuwen'', aldus de vrouw van Jan die 28 weken zwanger is.

Quote Texelaars zijn niet echte dansers, het is gewoon lekker gezellig met elkaar babbelen Rianne

Geen openingsdans

Nadat het echtpaar officieel tot man en vrouw waren verklaard, de receptie was geweest en iedereen zijn buik vol had door het diner, was het tijd voor het feest. Zonder openingsdans. ,,Dat is niks voor ons. We hebben een paar rondjes geschuifeld, maar dat stelde niet zoveel voor, haha.'' Het feest stond vooral in het teken van veel geklets en gebabbel. ,,Texelaars zijn niet echte dansers,'' vertelt Rianne lachend. ,,Nee, het is gewoon lekker gezellig met elkaar babbelen. Dat was helemaal super. Ook wel wat we hadden verwacht.''

Boerenbezoek

Geitenboer Frank en Anita (seizoen 2010) zijn van ver gekomen om bij de bruiloft aanwezig te kunnen zijn. Rianne laat weten dat vooral de mannen veel contact hebben, ze wisselen tips uit over de schapen en geiten, veelal via de app en telefonisch. ,,Zij wonen in Limburg en wij wonen op Texel. Ik bedoel, hoe ver kan je het uit elkaar krijgen'', grapt Rianne. Ook boer Theo (seizoen 2015) was erbij. ,,Theo heeft van de week nog heel lief geholpen bij ons in de slagerij en met alles klaarmaken voor de bruiloft, dus die kwam natuurlijk ook nog eventjes langs.''

Huwelijksreis

Boer Jan en zijn Rianne vertrekken vandaag naar Zuid-Duitsland om daar van hun huwelijksreis te genieten. Wat er op de planning staat, is nog niet bekend. ,Eerst maar bijkomen en rustig aandoen,'' zegt Rianne lachend. ,,Het is de laatste keer dat we met z’n tweetjes zijn, dus ja dan wel even genieten met elkaar.”

Op 31 juli maakte het stel bekend met elkaar te trouwen.

Volledig scherm Boer Jan, Rianne en Yvon Jaspers © Yvon Jaspers

Volledig scherm Boer Jan en Rianne © Yvon Jaspers