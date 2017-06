Game of Thrones: 150.966 doden in 21 minuten

VideoTrouwe kijkers van de hitserie Game of Thrones weten het al: personages vallen met bosjes neer. De teller staat inmiddels op 150.966 doden. Dat geldt voor zowel mensen als dieren. YouTuber Leon Andrew wist alle gesneuvelde figuren in 21 minuten vast te leggen in een compilatie. Het ligt voor de hand, maar in de video kunnen spoilers zitten.