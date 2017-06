Fons de Poel duikt in de wereld van 'depressief' Frankrijk

Net als vorige zomer reist programmamaker Fons de Poel (62) door Europa op zoek naar de ziel van verschillende landen. Hij vertelt over het grote verschil tussen arm en rijk in Portugal, het opkomende nationalisme in Polen en de hoop voor Frankrijk onder de nieuwe president Macron.

Vorig jaar zei De Poel nog tegen deze site dat hij hoopte dat zijn tv-programma Fons bij de buren zou aanslaan. Inmiddels verhuisde het van de late avond naar primetime én duurt het tien minuten langer. ,,Ik ben heel blij met het programma, want het is een van de leukste dingen die ik heb mogen doen in mijn leven.”

De Poel bezoekt dit seizoen Portugal, Duitsland, Polen, Frankrijk en Ierland. Het principe blijft hetzelfde: zijn vertrekpunt is een hotel, een lokale chauffeur gidst hem door het land en hij probeert aan de hand van geschiedenis en actuele situaties de mentaliteit, sfeer en toekomstverwachtingen te achterhalen.

Vanavond zien we De Poel in Portugal. ,,Ik wilde beginnen met een zomers land. Het land van Cristiano Ronaldo. Ik schrok van de situatie daar. Het zijn volgens mij de aardigste Europeanen, maar er is zo veel economisch onrecht. We stonden in 1974 te juichen bij de Anjerrevolutie, maar sindsdien is er eigenlijk weinig veranderd. De bovenlaag bestaat uit twintig families die nog steeds het hele land runnen en er is een grote kloof tussen arm en rijk. Het is een beetje een marionettendemocratie. Maar de pleuris breekt er niet uit, want zo zijn de Portugezen niet gebouwd. Het is een heel bescheiden land.”

Verscheurd land

Dan Polen. Volgens De Poel een merkwaardig verscheurd land. ,,Polen heeft een heroïsche geschiedenis, maar het is wel een beetje de Don Quichot van Europa. De Polen hadden meer verwacht van hun vrijheid na de val van het communisme in 1989. Omdat weinig mensen nog geloven in de democratie gaan ze nauwelijks stemmen. Daardoor is de nationalist Jarosław Kaczyński, die een minderheid heeft, toch aan de macht gekomen. Die is nu onder meer de televisie, het constitutionele hof en het onderwijs aan het hervormen tot staatsinstituten. Ik spreek er mensen die het ongelooflijk vinden wat er nu gebeurt. De tegenstellingen zijn groot en lopen zelfs dwars door families heen. Maar misschien is het ook wel een midlifecrisis van een land dat tweehonderd jaar de dansvloer van de duivel is geweest.”

De Poel denkt dat het land door een fase moet. ,,Polen zijn ontzettend harde werkers en er zit veel energie in het land. Maar het zijn toch een beetje de tweederangs Europeanen gebleven. Er zijn ook veel vooroordelen over ze, die ik in het programma probeer te ontkrachten.”

Macron

De programmamaker is heel benieuwd naar wat hij aantreft in Frankrijk. De Fransen hebben de afgelopen jaren veel voor hun kiezen gekregen, met onder meer de verschillende terroristische aanslagen. De Poel gaat kijken in Lyon en omgeving. De metropool geldt als het Macron Lab, waarmee de nieuwe president Emmanuel Macron grote innovatieve plannen heeft.

,,Er zijn daar alleen al vorig jaar 15.000 bedrijven bijgekomen. De stad staat voor liberalisering van de arbeidsmarkt en digitalisering van de wereld. Frankrijk is natuurlijk in een sociaal-economische surplace terechtgekomen. De laatste vier presidenten lukte het niet om de Fransen uit de depressie te trekken. Ik geloof zelfs dat Frankrijk een van de meest depressieve landen ter wereld is. Vreemd, omdat er ook veel moois is. Het was altijd het land van de grandeur en de trots. Het eerste land waar je in mijn jeugd verliefd op kon worden. Ze zijn een beetje verzonken in hun eigen spiegelbeeld.”