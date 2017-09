Finale Slimste Mens kijkcijferkanon, Dré Hazes op tiende plaats

TV-SERIE Narcos seizoen drie: de drugsoorlog na Pablo Escobar

Netflix-serie Narcos vertelt het bizarre verhaal van voormalig drugsbaron Pablo Escobar en de opzet van zijn cocaïnehandel vanuit Colombia naar de VS. In seizoen twee sneuvelt de charismatische topcrimineel. De hamvraag voor fans is dan ook: blijft Narcos overeind zonder Escobar aan het roer? We vroegen het Nico Verbeek, auteur van Het kartel van de narcos en Pablo Escobar.