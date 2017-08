Fergie lanceert binnenkort tweede studioalbum

Fergie kondigde vier jaar geleden al aan dat ze werkte aan een tweede studioalbum, de opvolger van The Dutchess uit 2006. In 2015 zei de zangeres de laatste hand te leggen aan de plaat, toen was ook al duidelijk dat die Double Dutchess gaat heten. Het album werd echter meermaals uitgesteld, onder meer omdat Fergie eerder dit jaar brak met haar platenlabel Interscope.



Double Dutchess is het eerste album dat verschijnt op Fergies eigen label, Dutchess Music. Fergie bracht vlak voor het officiële nieuws al twee singles van het nieuwe album uit. De track Hungry, waarvoor ze samenwerkte met Rick Ross, en You Already Know met Nicki Minaj.



Double Dutchess is een visueel album geworden, maakte de zangeres bekend. De korte film D​ouble Dutchess: Seeing Double is twee dagen voor de release, op 20 september, in een aantal Amerikaanse bioscopen te zien.