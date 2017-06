Fans wachten al uren op benefietconcert Ariana Grande

Hoewel het benefietconcert van Ariana Grande en andere artiesten in Manchester pas vanavond begint, staan er al urenlang fans bij het cricketstadion Emirates Old Trafford. Fans uit heel Europa zetten, sommigen zelfs 48 uur voor aanvang van het concert, hun kamp op en hebben zelfs bij het stadion overnacht.

Behalve Ariana Grande, geven onder meer ook Coldplay, Miley Cyrus, Katy Perry, Justin Bieber, Pharrell Williams, Usher, Black Eyed Peas, Take That en Niall Horan van One Direction acte de présence. Marcus Mumford van Mumford & Sons is volgens Variety ook toegevoegd aan de line-up. Bij het benefietconcert gelden extra veiligheidsmaatregelen. Dat heeft de politie van de stad laten weten, de ochtend na de aanslagen in Londen. Iedereen wordt gecontroleerd en ook wordt er in alle tassen gekeken. De politie vraagt daarom iedereen de tas maar thuis te laten. Verder is er meer beveiliging en bewaking op de been, sommigen gewapend.

Door de aanslag van 22 mei kwamen na afloop van Grandes concert in de Manchester Arena 22 mensen om het leven, veelal jonge kinderen en tieners. Een zelfmoordterrorist had zichzelf buiten de concertzaal in de menigte opgeblazen. Tientallen gewonden liggen nog in het ziekenhuis.

Grande had direct na de aanslag al een benefietconcert beloofd. Volgens de BBC levert het benefietconcert in het cricketstadion Emirates Old Trafford naar schatting 2,3 miljoen euro op voor het Manchester Noodfonds van het Rode Kruis.

Volgens Manchester Evening News kampeerden er gisteravond al mensen uit Duitsland en Portugal bij het stadion. De eersten waren volgens de lokale krant studenten Carlo en Maria, die vrijdagmiddag al hun tent opzetten. Kort daarop voegde Marco Santos uit het Portugese Lissabon zich bij de wachtenden. De twintigjarige Santos, een groot fan van Ariana Grande, had echter nog geen kaartje voor het concert. ,,Ik wilde hier zijn om iedereen die is getroffen door de aanslag te steunen", liet hij de krant weten. ,,Wat Ariana doet is zo dapper, het is gewoon geweldig."

Santos gaat proberen alsnog een kaartje te bemachtigen. ,,Maar lukt dat niet, dan blijf ik hier buiten en luister ik vanaf hier." Maria stelt dat sprake is van de kans van je leven. ,,Er komen zoveel artiesten naar deze show, het is de kans van je leven. We dachten dat als we vroeg zouden arriveren, we vooraan zouden kunnen komen, maar kennelijk komt er een cirkel voor de mensen die bij de oorspronkelijke show waren."