Fajah Lourens: Nee, er komen geen baby's meer

Fajah viel zo'n drie maanden geleden voor haar timmerman, Igor Neves. "Een halfjaar geleden kwam hij hier in huis werken. Het was niet meteen bingo, maar op een gegeven moment dacht ik: hij kan wel heel goed timmeren", grapt Fajah bij RTL Boulevard.



Hoewel Igor goed kon timmeren, was er volgens de fitnessfanaat nog wel wat te doen aan zijn lijf. ,,Ik heb zijn voedingsschema gemaakt en hij is in vier weken echt van een buikje naar een sixpack gegaan."



De Killerbody-schrijfster is inmiddels druk bezig met haar derde boek, dat gaat over een strak lichaam tijdens en na een zwangerschap. Zelf nog een keer in verwachting raken, wil Fajah zeker niet. ,,Ik wil geen kinderen meer, dat is klaar. Dat heb ik echt gehad." De 35-jarige Fajah heeft twee kinderen, tienerdochter Irem en zoon Shai.