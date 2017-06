Ex Patrick Kluivert hoort gevangenisstraf van zeven maanden

K. werd in hoger beroep schuldig bevonden aan deelname aan een criminele organisatie. Hij kreeg vierenhalfjaar opgelegd, de eis was zes jaar. K. is al jaren in opspraak sinds hij in 2013 samen met een groep medeverdachten, onder wie Willem Holleeder, werd opgepakt wegens witwassen van vijf miljoen euro, afpersing en bedreiging.