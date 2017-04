Ex Mel B wil contact met stiefdochter behouden

Eerder was al bekend dat de muziekproducent co-ouderschap wil voor hun dochter Madison. De Spice Girl verzet zich daartegen en wil zelf het ouderlijk gezag over het vijfjarige meisje.

Wetgeving in Californië voorziet in een bezoekregeling voor stiefvaders, mits dat in het belang van het kind is. Zijn advocaat schrijft aan Mel B dat Stephen zo snel mogelijk een afspraak wil maken om de omgangsregeling te regelen. ,,Hij zou het op prijs stellen om contact met Angel te houden'', schrijft zijn raadsman.