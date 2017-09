Eva Jinek en Merel Westrik op jacht als stoere Mongoolse strijdsters

Het tweetal verbleef, op uitnodiging van RTL-presentator Johnny de Mol voor zijn nieuwe programma Johnny Into The Wild, niet alleen in Mongolië maar ook in de republiek Kazachstan. Volgens RTL4, dat vanavond (21.30 uur) de eerste aflevering uitzendt, leefden vriendinnen Jinek en Westrik dagenlang onder uiterst primitieve omstandigheden om zich goed te kunnen verdiepen in de landen en de gastvrijheid van de bevolking.



Volgens Johnny de Mol was de reis door Mongolië en omgeving meer dan fantastisch, zo liet hij onlangs weten. ,,Een dunbevolkt gebied waar het regel is dat mensen hun deuren openstellen voor reizigers. Daar kunnen wij nog wat van leren'', benadrukt Johnny die voor zijn nieuwe programma met BN'ers naar andere verre oorden en nog traditioneel levende stammen ging.



Zo reisde hij met Frank de Boer naar de Huaorani-Indianen. Met zijn goede vriend Dinand Woesthoff ging hij naar de Haaps in Bhutan. Samen met Estelle Cruijff verbleef hij bij de Samburu in Kenia en met Rico Verhoeven belandde hij bij de Xavante in Brazilië. In de aflevering met Isa Hoes en haar kinderen vormen de Bosjesmannen in Namibië de bestemming.