Erik de Zwart wil de wereld rond in 63 uur

Waarom doe je dit? 63 uur op lijnvluchten zitten lijkt zo saai.

,,Daar is ook geen reet aan. Maar het is wel leuk om zes continenten te zien, althans de luchthavens van die zes continenten. En je kunt natuurlijk de wereld goed bekijken van boven. Ik heb nog nooit over de Stille Oceaan gevlogen, ben nog nooit in Australië geweest. Het idee is eigenlijk het leukste.’’



Maar je kunt daar niks doen toch?

,,Nee, het gaat om de snelheid hè. Daarom doen we het. De wereld rondvliegen is anno 2017 geen enkel probleem. Je huurt een jet en dan doe je dat. Het is de uitdaging om het met bestaande middelen te doen. Het was nog een heel gepuzzel om erachter te komen wat de beste en slimste route is. Die gaan we ook niet bekendmaken, want we willen de Duitse meneer die het record (ruim 63 uur, red.) nu op zijn naam heeft staan niet wijzer maken.’’



Waar kwam het idee vandaan om het record aan te vallen?

,,Ik heb twee vrienden uit Noorwegen en Nederland die ik ken van de digitalisering van de radio. Gunnar is een globetrotter met reizen als hobby. Hij heeft inmiddels alle 198 landen van de wereld bezocht. Maar hij heeft ook al meer records op zijn naam staan. Zo bezocht hij onder meer zoveel mogelijk Amerikaanse staten binnen 24 uur. En nu kwam hij het wereldrecord met lijnvluchten tegen. Hij belde rond en vrijwel meteen zeiden we: we gaan mee.’’