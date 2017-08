Ellen Hoog ziet wel toekomst in tv

Een baby. Of er al een baby op komst is. Sinds Ellen Hoog (31) stopte met hockey en afgelopen zomer in het huwelijk trad met Kelvin de Lang hoorde ze die vraag vaak. ,,Heel vaak”, lacht ze, ,,terwijl er nu juist een periode is aangebroken van het vrijere leven. Eindelijk meer vrije tijd, ruimte voor spontane dingen. Daar genieten we allebei van. Daar past geen baby in, nu nog niet, maar dat ik ooit graag kinderen wil, staat vast. Maar nee dus, ik ben niet zwanger.”