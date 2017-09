Elke dag minder kijkers voor Linda's Zomerweek

De Mol richt zich ondertussen op de nieuwe shows van dit najaar. Ze zal te zien zijn in Miljoenenjacht, The Story of My Life en in Oh, wat een jaar. In deze retrotainmentshow kijkt de koningin van RTL samen met captains Ruben Nicolai en Jeroen van Koningsbrugge naar een jaar dat achter ons ligt. Het programma Ik Hou van Holland slaat een jaar over.