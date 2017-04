'Einstein was zonder meer een schuinsmarcheerder'

Regisseur Ron Howard wist precies wat de dramaserie Genius nièt moest zijn. ,,We wilden er geen wetenschappelijke verhandeling of historische studie van maken. Het moest toegankelijk blijven voor een groot publiek. Maar we wilden ook dat het geschiedkundige gedeelte en de theorieën van Einstein correct voorgesteld werden zonder de waarheid geweld aan te doen. Dat vereiste veel gepuzzel."



De serie Genius, gemaakt in opdracht van de televisiezender National Geographic, belicht vooral de mens die de baanbrekende relativiteitstheorie bedacht. Voor de makers was dat geen geringe opgave.



Howard: ,,Aanvankelijk wilden we een speelfilm maken, maar het materiaal dat we als basis hadden - de biografie van Walter Isaacson: Einstein, his Life and Universe - was zo veelomvattend dat een tiendelige serie meer op zijn plaats was. Albert Einstein was een buitengewoon interessante man die vol tegenstrijdigheden zat. Hij was principieel, avontuurlijk en nam het niet zo nauw met de huwelijkse trouw."



Secretaresse

Alle betrokkenen bij Genius waren zeer verbaasd dat Einstein een notoire schuinsmarcheerder was. In een van de eerste scénes grijpt Einstein - toen al op gevorderde leeftijd - zijn jonge secretaresse die hij tegen het schoolbord in zijn werkkamer heftig bemint.,,Ik wist niet dat Einstein zoveel affaires in zijn leven had," zegt Howard die gespecialiseerd is in speelfilms over echte gebeurtenissen (Apollo 13, A Beautiful Mind, Frost/Nixon). ,,Hij was een man met een tomeloze energie en nieuwsgierigheid. Dat paste hij ook toe in zijn relaties."



,,Eigenlijk", zo meent actrice Emily Watson, die Elsa - de tweede echtgenote van Einstein - speelt, ,,was Einstein een groot kind dat nooit echt volwassen is geworden. Hij wilde alles onderzoeken, ook vrouwen."