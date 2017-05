Eerlijke verhalen op album oud-voetballer Björn van der Doelen

InterviewEx-profvoetballer Björn van der Doelen timmert alweer jaren aan de weg als singer-songwriter. Zijn nieuwe album gaat over ‘al mooie en lilleke in de mensheid’.

Björn van der Doelen (40) stond vorig jaar net voor kerst met Guus Meeuwis in de kroeg in Eindhoven. De ex-profvoetballer van PSV en huidig singer-songwriter, vertelde Meeuwis dat hij net een nieuw album klaar had. ,,Maar het label waarop mijn vorige albums waren uitgebracht, was gestopt. En om nu met je eigen plaatje te gaan leuren, dat zag ik niet zo zitten”, vertelt de Brabander die vorig jaar een tijdje onderdeel uit maakte van de tour van Meeuwis.

Van der Doelen koos voor een eigen label met de veelzeggende naam Val Allemaal Maar Kapot Dan Doe Ik Het Zelf Wel-RECORDS, maar daarmee was hij er nog lang niet. ,,Guus wilde me wel helpen. Zijn label heeft de distributie en wat p.r.-dingetjes. geregeld, want zij hebben de lijntjes. Daar was ik heel blij mee."



En ziedaar: na twee releases in Tilburg en Eindhoven kwam zijn (vierde) album De cowboy, de outlaw, de sheriff en de hoer de top 100 binnen. ,,Op Spotify te beluisteren, op vinyl én CD en de petjes en tasjes gaan ook goed.”

Is de titel…ehh autobiografisch?

Van der Doelen: ,,Haha, nou, deze zat al een paar jaar in mijn hoofd. Het bekte gewoon goed. En eerste nummer gaat erover. De rest is zijn gebaseerd op waargebeurde verhalen.”

Geef eens een voorbeeld?

,,Ik las een interview van Gers Pardoel waarin hij vertelde dat hij zeker in het verzet had gezeten als hij in de Tweede Oorlog had geleefd. Toen dacht ik: dat kun je niet zeggen. Ben ik thuis aan het bladeren gegaan in een boek met verzamelde speeches van grote leiders. Gandhi, Churchill. Al het mooie en lilleke in de geschiedenis van de mensheid. Die heb ik in de teksten verwerkt. Om aan te geven: dit zijn wij allemaal. Laten we onszelf niet al te snel een heldenrol toedichten in een oorlog van zeventig jaar geleden.”

Zwaarmoedige teksten. Gaat het wel goed met je?

,,Ja haha, dat heb ik eerder gehoord, maar te veel relativeren in liedjes werkt natuurlijk niet. Maar ik heb ook een liedje over ergernissen onder vrienden. Er zit in ons allemaal wel iets goeds en lelijks.”

Wat voor lelijks zit er in jou?

,,Jaloezie, dat is mijn slechte eigenschap, maar er is veel meer op het album: eerlijke, harde verhalen. Cynisch, maar ook grappig, hoor.”

Zit er nog een tour aan vast?

,,Dan doen alleen de grote artiesten, hè: een album en dan een vaste tour. Zover ben ik natuurlijk nog niet en ik wil mijn vrijheid behouden. Dus ben ik het hele jaar bezig, een soort never ending-tour.”

Je hebt drie zoontjes: Teun (10), Kootje (9) en Klaas (8). Voetballers of muzikanten?