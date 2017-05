Een monster dat nooit vergaat

De eerste Alien-film was meteen een hit bij pers en publiek. Regisseur Ridley Scott (79 inmiddels) was toen nog tamelijk onervaren. Hij had één lange speelfilm – The Duellists uit 1977 – op zijn naam staan.



Collega’s van hem – onder wie Peter Yates en Robert Aldrich – zagen geen heil in dit project, dat zij als een B-film beschouwden. Scott zag zijn kans schoon: een relatief goedkope productie als Alien gaf hem als beginnend filmmaker alle vrijheid van handelen.



Alien heeft een doodsimpele opzet: zeven mensen proberen in een kleine ruimte in leven te blijven, nagezeten door een onverwoestbaar lijkend, kwijlend monster dat in zijn aderen een bijtend gif meedraagt waar zelfs de vloeren van het ruimteschip niet tegen bestand zijn. De enige vraag luidt: wie kan dit gedrocht doorstaan? Of zijn er helemaal geen overlevenden?



Het is een klassiek horrorgegeven – appellerend aan de overlevingsinstincten van de kijker - dat door Scott in een briljant, nieuw jasje werd gestoken. Ook de slogan waarmee de film aan de man werd gebracht – In Space No One Can Hear You Scream - staat te boek als een van de beste aller tijden.



Alien introduceerde ook de eerste echte vrouwelijke actieheldin. Sigourney Weaver maakte van astronaut Ripley een onvergetelijke vertolking die weliswaar doodsbang is, maar voldoende inventief is om het monster af te troeven. Het ontwerp van haar lugubere tegenstander – gemaakt door de Zwitserse kunstenaar H.R. Giger die hiervoor een Oscar won– droeg ook zeker bij tot de legendevorming van Alien.



Na de eerste film kwamen de onvermijdelijke vervolgen. Titanic-regisseur James Cameron overtrof het succes van Alien met Aliens (1986) die commercieel beter scoorde en zeven Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Zijn aanpak om het verhaal meer als een avonturenfilm te vertellen, dan als een horrorproductie sloeg aan.