Een bruinende Inge de Bruijn en de vermoeide moeder Monique

Uiteraard staan de meeste celebs op Instagram, Facebook en Twitter stil bij de dodelijke aanslag in Manchester. Massaal worden roze plaatjes met konijnenoren - verwijzend naar Ariana Grande - gepost met daarin de tekst 'Manchester'. Onder de vele delers is Wendy van Dijk. De presentatrice schrijft: ,,Kort geleden was Ariana Grande in A'dam en toen was mijn nichtje daar. Nu is iemand anders zijn of haar nichtje kwijt. Mijn hart breekt.'

Britse sterren delen vooral de Britse vlag met daarin Manchester geschreven. Zo ook voetballer David Beckham en zanger Liam Payne.

Heartbreaking news from Manchester. As a father & a human what has happened truly saddens me. My thoughts are with all of those that have been affected by this tragedy...

Kort geleden was Ariana Grande in A'dam en toen was mijn nichtje daar. Nu is iemand anders zijn of haar nichtje kwijt. Mijn hart breekt. #manchester #ineninverdrietig #prayformanchester💔

Niet zeiken Beelen

Giel Beelen is al jaren een bekende Nederlander maar de vele reacties die hij van het publiek krijgt, gaan hem niet in de koude kleren zitten. Zo schrijft de 3FM-dj in een lang Instagrambericht. Hij geeft toe dat hij voor zijn show ,,ook verbale klappen uitdeelt". "Dus niet zeiken Beelen of zo. En nu dus eerlijk... Gelukkig ben ik geen olifant en raakt me nog heel veel van al die commentaren." De dj is ,,ook maar gewoon een jongetje die zo goed mogelijk z'n hart probeert te volgen". ,,En die het soms moeilijk vind om lief te zijn voor zichzelf. Gelukkig zijn er dan echte vrienden."

Energieboost voor vermoeide moeder Monique

Een energieke moeder zijn is niet altijd een haalbaar doel. Zo ervaart Monique Westenberg, de vriendin van Dré Hazes en moeder van de piepjonge Andreas Martinus Hazes. ,,Mama is een beetje moe van de korte nachten de afgelopen maanden en heeft daarom vandaag een vitamine shot gehaald'', schrijft ze in haar instagrampost. Gelukkig heeft André junior het maar al te leuk op de patiëntenstoel.

Mama is een beetje moe van de korte nachten de afgelopen maanden en heeft daarom vandaag een vitamine shot gehaald bij @doctors_inc om een beetje extra energie te krijgen. Ik vond die grote bewegende stoel héél interessant...

Voetenlol

Niets leukers dan een lachende baby en vooral als die van jou is. Xander de Buisonjé kan dat beamen. De kleine Céla Lynn tovert een grote glimlach op haar gezichtje als moeder Sophie haar voetje vastpakt en tegen haar neusje drukt. ,,Alles wat ik nodig heb'', aldus de zanger.

Céla Lynn werd op 28 januari geboren via een draagmoeder. Nadat in 2013 een semi-goedaardige tumor uit de buikholte van Sophie de Buisonjé werd gehaald, werd haar aangeraden niet meer zwanger te worden.

Lachebekkie! 😂❤️ #smile #dochter #liefde #alleswatiknodigheb

Slappe lach in de studio

Er is ook een hoop lol onder werktijd, zo blijkt uit een videopost van Nicolette Kluijver. Samen met Dennis Weening spreekt ze de stemmen in voor de animatiefilm Bigfoot Junior 3D. Het is fijn om te zien dat de presentatrice weer hard kan lachen na een onzekere en heftige periode waarin bleek dat ze longkanker had. Inmiddels is de actrice schoon verklaard en geniet ze weer volop van het leven.

😂😂De slappe lach met @dennisweeningofficial #stopnu #ikkannietmeer #BigfootJunior3D 😂😂

Bruine de Bruijn

Wij hebben Inge de Bruijn nog nooit anders gezien dan poepiebruin. En ook nu werkt ze vanzelfsprekend aan haar 'tan'. Op jaloersmakende foto's zien we de meervoudig Olympisch zwemkampioene in het zonnige Griekse Santorini. Op een van de kiekjes zit de blondine bij een schitterend infinity-pool (zwembad met uitzicht) en op een kort filmpje loopt ze van de beroemde witte trappen. De Bruijn en haar mooie bruine kleurtje zijn trouwens donderdag te zien in Adam zkt Eva VIPS.

