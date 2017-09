Ed Sheerans GoT-karakter lijkt alweer te zijn overleden

,,Die soldaten waren allemaal nogal jong. Ik betwijfel eerlijk gezegd of mijn karakter het lang genoeg vol zou kunnen houden met draken in de buurt", zegt Sheeran tegen MTV. Daarmee doelt hij waarschijnlijk op enkele afleveringen later waarin één van de draken een bloedbad aanricht door in korte tijd een heel leger Lannister-soldaten in brand te steken.

Wat er echt met Sheerans karakter is gebeurd, zullen we nooit weten. De zanger is niet van plan om ooit terug te keren naar Westeros. ,,Dat wil niemand zien. Ik wilde graag een gastrol en die heb ik gekregen", zegt hij. De zanger heeft er dan ook vrede mee als zijn karakter is gestorven. ,,Het was hartstikke leuk maar dat zou ik niet erg vinden."



Sheeran maakte in één scène zijn opwachting samen met actrice Maisie Williams, die Arya Stark speelt. Hij zong daarin een liedje bij een kampvuur.