Ed Sheeran schikt plagiaatzaak met aanklagers

De zaak draaide om het nummer Photograph. Thomas Leonard en Martin Harrington stapten in juni naar de rechter omdat het liedje te veel zou lijken op een nummer dat zij schreven, met de titel Amazing. Dat werd vijf jaar geleden uitgebracht door Matt Cardle, die in 2010 The X Factor won. Volgens de componisten kwamen in de refreinen van de twee liedjes 39 noten overeen en was het daarmee 'meteen herkenbaar voor de gemiddelde luisteraar'.



De zanger kwam eerder dit jaar ook al in de problemen vanwege mogelijk plagiaat. Zijn nummer Shape Of You kwam onder vuur te liggen omdat het veel overeenkomsten zou vertonen met No Scrubs, de jaren 90-hit van TLC. De zanger koos er toen voor de drie muzikanten achter No Scrubs officieel te erkennen als medecomponisten van Shape Of You.



De aanklagers in de zaak rond Photograph eisten oorspronkelijk 20 miljoen dollar (bijna 19 miljoen euro) van Sheeran. Welk bedrag ze in de schikking overeen zijn gekomen, is niet bekendgemaakt.