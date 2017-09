Echtgenoot Tori Spelling kan celstraf krijgen voor alimentatie-achterstand

Videoreportage Mannen in de rij voor Carice en Pamela op Comic Con

8:05 Op de filmbeurs Comic Con in de RAI was het afgelopen weekeinde zien en gezien worden. Fans konden een foto of handtekening scoren van Pamela Anderson of Carice van Houten. Tegen betaling dan, maar de die hards stonden zonder aarzelen in de rij. ,,Ik heb er toch voor gespaard?”