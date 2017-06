Dries Roelvink schaamde zich voor cd's Corry Konings

InterviewWekelijks worden we bedolven onder de nieuwe films, boeken, muziek, festivals, dvd's en games. Tijd om het kaf van het koren te scheiden. Met deze week: Dries Roelvink, vader van zoons Dave (23) en Donny (18), die samen onlangs te zien waren in de realityserie De Roelvinkjes : Dave & Donny doen zaken.

Laatst gelezen boek:

,,Wij waren de besten van Auke Kok over het WK van 1974. Ik voetbalde bij de jeugd van de Amsterdamse club DWS en heb dat boek twee keer gelezen. Ik was in 1974 zelf 15 jaar en heb die geweldige periode met Cruijff, Neeskens en Van Hanegem op de voet gevolgd.''

Boven mijn bed in mijn tienerkamer hing:

,,Een poster van voetballer Johan Neeskens en zanger Engelbert Humperdinck. Door Engelbert ben ik gaan zingen. In 1996 heb ik een cd gemaakt met covers van zijn liedjes. Bij een concert van hem in Den Haag mocht ik hem vooraf ontmoeten. Ik was zenuwachtig, maar durfde hem toch mijn cd te geven. Na afloop van het concert bleek hij al op zijn koptelefoon te hebben geluisterd. Hij vond dat ik prachtig werk had afgeleverd en zei: you even breath like me.''

Ik raak altijd ontroerd door:

,,We worden op het Journaal helaas met de ene aanslag na de andere geconfronteerd. Zo vaak dat je er bijna aan went. Maar toen ik bij RTL Boulevard hoorde dat Sandra Reemer was overleden, brak ik en liepen de tranen over mijn wangen. Ze was zo'n goed mens, had klasse en uitstraling. Dat ze dan op haar 66ste is weggevallen, is triest.''

Geheimtip:

,,Tino Martin. Ik vind hem een kruising tussen René Froger en André Hazes. Twee jaar geleden had ik hem als gast bij een van mijn optredens en toen voorspelde ik al dat deze jongen heel ver zou komen. Ik kreeg gelijk: straks staat hij in Ziggodome. Hij is iemand die, als hij het goed aanpakt en de juiste liedjes kiest, zo groot als Hazes kan worden.''

Klassieker:

,,De film One Flew Over The Cuckoo's Nest met die geweldige Jack Nicholson, wat een acteur! Ook de andere mensen in die film acteerden heel sterk.''

Eerste single/album: ,,Natuurlijk Engelbert Humperdinck! Zijn album Engelbert draaide ik grijs. En kijk: hij is 81 jaar en treedt nog steeds op. Daar teken ik voor.''

Mooiste gebouw:

,,Het Rijksmuseum in Amsterdam. Ik mocht daar voor een klusje een keer 's avonds naar binnen, zonder publiek. Ik kreeg enorm veel respect voor de prachtige kunstwerken en voor dat schitterende gebouw.''

Guilty pleasure:

,,Ik heb jarenlang een paar cd's van Corry Konings in mijn auto gehad. Ik zong haar liedjes, waaronder Zoals je weet, luidkeels mee. Maar als ik mijn vrienden met de auto ging ophalen, verstopte ik die cd's omdat ik bang was dat ze me uit zouden lachen.''

Favoriet restaurant:

,,La Brochette in Amsterdam Buitenveldert. Dat is zo'n beetje mijn tweede thuis, ik ben er zelfs getrouwd. Het is mijn stamcafé en ik eet er zeker drie keer per week. De tonijn craquelé met parmezaan, ricotta, wasabi, mayonaise en tonijn is er heerlijk.''

Met pek en veren het land uit:

,,Volkert van der G. Ik was een Pim Fortuynfan, dus de reden waarom ik hem noem lijkt me duidelijk.''

Favoriete uitgaansstek in Nederland:

,,De Korte Putstraat in Den Bosch. Dat is een autovrij straatje van 200 meter lang, vol met de leukste restaurants en cafés. Ik kan iedereen aanraden om daar een keer naartoe te gaan. Beregezellig!''

Graag een standbeeld voor: ,,Ik ben blij dat de Arena is omgedoopt tot Johan Cruijff Arena. Iemand die zoveel voor het voetbal heeft betekend, verdient dat en een standbeeld. Ook Ramses Shaffy verdient dat. Dat was een echte artiest met heel mooie liedjes.''