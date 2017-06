Meidenweekend voor Doutzen, Donny voor altijd verliefd

ShowbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat: wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekende Nederlanders en celebrities. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Britt is verliefd

Paardenmeisje Britt Dekker is door het dolle heen. De blondine heeft vandaag, na lang wachten, eindelijk haar puppy in de armen gesloten. Matzy, een beagle, heeft zelfs al een eigen account op Instagram met maar liefst 7700 volgers. ,,Ze is zooo lief. Blij en verliefd!", schrijft Britt bij het kiekje.

Pech voor Rico

Rico Verhoeven komt net uit de wasstraat met zijn luxe bolide, als een vogel in de glanzende Range Rover een prachtig doelwit ziet. De kickbox-wereldkampioen baalt. ,,Deze shit maakt me letterlijk boos!", tiert hij op Instagram. Zijn fans zien het echter wat positiever in. 'Dat brengt geluk, Rico', sussen ze hem.

De hartelijke groeten van André

Het is een lange zit, maar dan heb je ook wat. André Hazes, zijn Monique en André jr. gaan voor het eerst als gezin op vakantie naar Amerika. Het stel heeft er zo te zien in, want op sociale media bestoken ze hun volgers met kiekjes. Vanuit economyclass, dat dan weer wel. Fans van het koppel wensen het gezin een fijne vakantie toe.

Een feestelijk toiletbezoek

Columniste Roos Schlikker kon het vanochtend niet laten haar zoontje te filmen terwijl hij - achter een dichte deur - een bezoekje aan de wc brengt. In het videootje zing-schreeuwt het ventje luidkeels wat onbekende songteksten. ,,Kakken is een feest, mensen", schrijft Schlikker droogjes bij het filmpje.

Sportieve maandag voor Mariska en Frans

Het is Pinksteren en dat betekent een extra vrije dag voor veel mensen. Mariska en Frans Bauer zijn op de fiets gestapt en genieten van het mooie weer. ,,Mooie pinksterrit!", schrijft de blondine op Instagram.

Doutzen geniet

Als mama heb je soms ook wat girltime nodig. Topmodel Doutzen Kroes heeft een meidenweekend op een zeilboot. Samen met zus Rens en haar schoonzus poseert ze eerst op de steiger. Daarna wordt het zeil gehesen, belooft Doutzen.

Donny in de wolken

Het is dikke mik tussen Roelvink-telg Donny en zijn vriendin Amijé. De tortelduifjes waren gisteren op het Amsterdamse festival Open Air en werden daar gekiekt toen ze elkaar romantisch in de ogen keken en elkaar nog nét geen kus gaven. ,,This is a forever thing", zwijmelt Donny.