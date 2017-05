Donnie over rapper Barney: Hij is een natuurtalent

De unieke samenwerking tussen Donnie en Barney, die zichzelf op Instagram al van de naam Ray-B heeft voorzien, kwam tot stand door het nummer Mentaal, een ode aan de dartlegende. ,,Ik kreeg een berichtje van zijn manager. Dat hij het leuk vond. Toen zijn we een beetje gaan chillen en hebben we meteen die plaat gemaakt. Het ging heel organisch."



Donnie is al zijn hele leven fan van de Hagenees. ,,Maar sinds Michael van Gerwen is hij een beetje in de vergetelheid geraakt. Ik wilde hem weer terugbrengen, hem weer populair maken onder jongeren. Hij heeft het darten op de kaart gezet."



Aan populariteit won Barney bij de jongere generatie onder de naam Raya van Mattaveld, die hij kreeg in het geuzennummer Mentaal. Daarin rapt Donnie onder meer 'what a time to be alive, what a time to eat a bamischijf'. Op zijn Instagram plaatst hij zogenoemde memes met Van Barneveld, waarin de darter onder meer met een bamischijf is te zien.