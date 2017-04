Docu over plattelandsjongeren valt in de smaak

Lassche wil met Brommers kiek'n een oprecht beeld schetsen van het platteland, liet hij op voorhand weten. ,,Eerlijk, zonder rauwe rafelranden te mijden.''



Op Twitter bedankt hij vandaag de 'prachtige personages' en 'super crew'.



Buurtschap

Lassche kent het Overijsselse boerenleven, als 'zoon' van Rouveen. Hij belicht plattelandsjongeren in het buurtschap Espelo (bij Holten) en in Nieuwleusen. Hij won stap voor stap hun vertrouwen.



Zijn motto: genadeloos registreren, maar mild oordelen, net als in Het laatste jaar van FC Twente, zijn vorige project. Lassche laat een periode van een jaar zien, van carbidschieten in rijen melkbussen tot nieuwjaarswensen in de buurt, twaalf maanden later.



,,Och man. Wat een feest der herkenning #brommerskiekn #jeugd'', oordeelde nieuwslezeres Leonie ter Braak. ,,Omdat Nederland groter is dan alleen de randstad. Ommeunig mooi dit!'', ,,Een mooie documentaire, goede inkijk jongeren op het platteland'', twitteren anderen.