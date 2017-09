Dj's gaan niet opeens christelijk praten als ze naar KRO-NCRV gaan

Nu wil De Bie, de redactie, zegt hij, is op zijn hand, De Nieuwsshow in zijn geheel meenemen naar MAX. Als luisteraar vind ik dat een goed idee, het maakt mij niet uit welke omroep iets uitzendt. Deejays veranderen ook om de haverklap van omroep, ik hoor het verschil echt niet, ze gaan niet opeens christelijk praten als ze naar KRO-NCRV gaan.



Geen sprake van, zegt AVROTROS, het programmaformat is van ons! Dat kunnen ze nou wel zeggen, maar, en dat is nou juist de kracht van het programma, het heeft helemaal geen format. Het bestaat uit een aantal langere gesprekken met deskundigen, dat hoeven gelukkig geen BN’ers te zijn, die iets vertellen naar aanleiding van een actueel thema waar ze verstand van hebben. Dat kan natuurlijk ook met andere presentatoren, maar het is nu wel het best beluisterde Radio 1-programma, dat heeft zeker te maken met het duo Van der Weij en De Bie. Dat moet dus gewoon, in het belang van ons, bij elkaar blijven, punt uit. Dat wilde ik even kwijt.