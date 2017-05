Dit zijn vanavond de concurrenten van OG3NE

SpoorboekjeVanavond moet OG3NE zich voor ons land zien te plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De concurrentie is, uhm, divers. Van een zangeres in een Pino-jurk tot jodelende Roemenen. Dit moet lukken voor Nederland. Muziekkenner Stefan Raatgever geeft alvast zijn oordeel over de acts. 1 ster = Sieneke trofee , 2 ster = Why-ai-ai-ai-ai? , 3 ster = Rechtop in de wind , 4 ster = Congratulations and celebrations! en 5 ster = Douze points .

Hoe zat het ook al weer?

Van de 18 kandidaten die vanavond aantreden, gaan er 10 naar de finale van zaterdag. Alleen de jury’s van de 18 deelnemers stemmen mee, aangevuld met 3 van de 6 landen die al automatisch geplaatst zijn voor de finale. Dat zijn vanavond Duitsland, Frankrijk en Oekraïne. De finalisten worden rond 23.00 uur bekendgemaakt.

1. Servië

Tijana Bogicevic – In too Deep (3 sterren)

Dat de tweede halve finale kwalitatief minder sterk is dan de eerste is prettig nieuws voor OG3NE, maar slecht nieuws voor u. Tijana hoort bij het pelotonnetje Balkan-babes dat de beatmachine heeft ontdekt. En dan is In too Deep nog een van de betere songs ook. Naast de koffie alvast een stevige borrel neerzetten.

2. Oostenrijk

Nathan Trent – Running on Air (3 sterren)

Met een reuzenmaan van bordkarton kan er op de bingokaart met Eurovisieclichés meteen een kruisje door het vakje 'gigantisch podiumattribuut'. Met Nathans niets-aan-de-hand-pop is verder weinig mis. Running on Air is inhoudelijk lichter dan een luchtballon, maar vrolijk word je er wel van.

3. Macedonië

Jana Burceska – Dance Alone (2 sterren)

Arme Jana. Je waant je bij haar 3 minuten lang een bezoeker van één van de talloze paaldansverenigingen die Kiev rijk is. In Macedonië gelden duidelijk nog enkele prehistorische Songfestival-wetten. Een daarvan: wanneer er een mooie vrouw meedoet, draagt die zo min mogelijk kleding. I will dance alone….ja ja.

4. Malta

Claudia Faniello – Breathlessly (1 ster)

We dromen al jaren van een Eurovisietrip naar zonnig Malta. Maar helaas: de enige die die kant op reist is Claudia zelf. Morgenochtend vroeg welteverstaan. Want haar ballade Breathlessly bevat niet alleen Engels waarvoor Louis van Gaal 'his nose for zou uphalen', het lied is ook nog eens hopeloos ouderwets.

5. Roemenië

Ilinca feat. Alex Florea – Yodel it! (2 sterren)

Riemen vast! Roemeense jodelhiphop! Die combinatie klinkt net zo onwaarschijnlijk als een sambaorkest uit Kazachstan of een Songfestivalwinst voor Sieneke. Toch zien de bookmakers in deze inzending een kanshebber voor de top 10. Wij zien vooral een reden het Roemeense lidmaatschap van de EU te heroverwegen.

6. Nederland

OG3NE – Lights & Shadows (3 sterren)

Knap wat de zussen Vol tot nu toe laat zien in Kiev. Hun professionaliteit en vocale vermogen roepen de vraag op wat OG3NE zou bereiken als het met een écht goeie song naar het festival was gekomen. Lights & Shadows klinkt te gedateerd om echt voor plek 1 te gaan. Maar de finale kan de drie perfectionisten nauwelijks ontgaan.

7. Hongarije

Joci Papai – Origo ( 3 sterren)

Zigeunerviolen, Hongaarse rap en een bijna huilend gezongen refrein. De inzending van Joci Papai – in Kiev bekend van de Rubiks kubus met zijn portret erop – heeft alles in zich voor een goed Eurovisiedebat. Charmant etnisch of tenenkrommend achterhaald? Sluit uw ogen en oordeel zelf. Of zoals ze in Hongarije plegen te zeggen: Be kell csuknod a szemed.

8. Denemarken

Anja – Where I Am (3 sterren)

Vakkundig geproduceerde doch zeer saaie inzending uit Denemarken. Anja zingt een elektroballade zoals we er dit jaar veel te veel horen. Dan helpen zelfs een vuurwerkgordijn of Anja’s help-ik-ben-mijn-contactlens-kwijt-choreografie niet meer. Pluspuntje: Anja is vocaal van OG3NE-niveau.

9. Ierland

Brendan Murray – Dying to Try (2 sterren)

Lieve help. Wat is er toch met Ierland aan de hand? In de jaren 80 en 90 ging er amper een jaar zonder winstkansen voorbij. Dit keer koos het land Brendan Murray, die volgens zijn biografie 20 is, maar zingt als Jantje Smit in zijn kleuterschooltijd. Johnny Logan draait zich om in zijn schoudervullingen.

10. San Marino

Valentina Monetta & Jimmie Wilson – Spirit of the Night (2 sterren)

De vierde Songfestivaldeelname voor zangeres Valentina en de 25e voor liedschrijver Ralph Siegel. Om jurylid Henkjan Smits te citeren: 'Laat. Die. Droom. Varen.' Het zit er gewoon niet meer in. Spirit of the Night is misschien hip in de enige dancing van San Marino, maar wij zien vooral een vergeelde remake van Maxine & Franklin Brown uit 1996

11. Kroatië

Jacque Houdek – My Friend (2 sterren)

Kroatische Jacque kon niet kiezen: een R&B-glijballade of een dreunend opera-epos. Dus doet hij gewoon allebei en zingt een duet met zichzelf. Het resultaat is…uhm…interessant. En nee, dit is niet moment voor grappen over een dikke teleurstelling of een gewichtige boodschap. Kroatië is ondanks alles namelijk zwaar favoriet voor een finaleplek.

12. Noorwegen

JOWST – Grab the Moment (2 sterren)

De Noorse delegatie deed iedere Eurovisiejournalist een papieren JOWST-masker cadeau. Aardig, maar het waarom van de Daft Punk-garderobe is nog steeds onduidelijk. De muzikanten vallen in elk geval wel op. Dat is prettig, want Noorwegen heeft weleens betere songs ingestuurd. Uitschakeling dreigt.

13. Zwitserland

Timebelle – Apollo (1 ster)

Telefoon uit de Verenigde Staten. Pino uit de lokale versie van Sesamstraat wil zijn gele verenpak terug. Zangeres Miruna Manescu is kanshebber nummer 1 voor de Trijntje Oosterhuis-bokaal voor het grootste kledingongeluk van het jaar. Samengevat: zangeres zingt clichéballade, daalt wenteltrap af, vertrekt weer richting Alpen.

14. Wit-Rusland

Naviband – Story of my Life (2 sterren)

Verrassende publieksfavoriet tijdens Eurovision in Concert in de Amsterdamse Melkweg. Tekstueel past de hee-hoo-bijdrage van Wit-Rusland op een bierviltje, maar opzwepend is het wel. Je gunt het sympathieke duo een finaleplek, maar vermoedelijk zijn de jury’s zo druk met schateren om de kostuums dat ze vergeten punten te geven.

15. Bulgarije

Kristian Kostov – Beautiful Mess (3 sterren)

Hippe ballade uit één van de Zweedse hitfabrieken. Tikje voorspelbaar, maar wel heel slim in elkaar gezet. Kristian Kostov is pas 17, maar zong tijdens de repetities degelijk als een routinier. Zal vermoedelijk de sms-stemmen van de giechelende puberkolonie binnenhalen en geldt als grote favoriet bij de wedkantoren.

16. Litouwen

Fusedmarc - Rain of Revolution (1 ster)

Oostblokbombast met de subtiliteit van een rotsblok. Rockband Fusedmarc concurreert met San Marino om de laatste plek. Omdat zangeres Viktorija haar Engels als Litouws laat klinken is onbekend of de liedtekst over het ongeval met haar op hol geslagen windmachine gaat.

17. Estland

Koit Toome & Laura (3 sterren)

Ze ogen als tamelijk zieltogend duo dat in het dagelijks leven het vermaak op de veerpont tussen Helsinki en Tallinn verzorgt. Maar Koit en Laura zingen wel een lekker foute discoballade die u binnen anderhalf refrein meeneuriet. Estland houdt de Baltische eer hoog.

18. Israel

IMRI – I Feel Alive (3 sterren)